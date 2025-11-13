Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber

Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine acı haber

Avcılar'da gözyaşları: Haber kaymakam ve askeri erkan tarafından verildi

Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında düşen Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine acı haber ulaştı.

Şehadet haberi, İstanbul Avcılar'da ikamet eden aileye İlçe Kaymakamı Orhan Burhan ve askeri erkan tarafından verildi. Aile haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı ve mahallede yas havası oluştu.

HIRVATİSTAN’DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN PİLOTUN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ