Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber

Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki ailesine şehadet haberi, kaymakam ve askeri erkan tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:32
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber

Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine acı haber

Avcılar'da gözyaşları: Haber kaymakam ve askeri erkan tarafından verildi

Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında düşen Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine acı haber ulaştı.

Şehadet haberi, İstanbul Avcılar'da ikamet eden aileye İlçe Kaymakamı Orhan Burhan ve askeri erkan tarafından verildi. Aile haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı ve mahallede yas havası oluştu.

HIRVATİSTAN’DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN PİLOTUN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

HIRVATİSTAN’DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN PİLOTUN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli
2
Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu
3
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu
4
Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde
5
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber
6
Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
7
Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?