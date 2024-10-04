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Hırvatistan'da Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'daki Çocuklar Anıldı

Zagreb'de düzenlenen törenle, öldürülen çocukların anısı yaşatıldı ve hüzün paylaşımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:08
Hırvatistan'da Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'daki Çocuklar Anıldı

Zagreb'de Anma Töreni Düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Özgür Filistin Girişimi tarafından düzenlenen bir anma töreni, Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da hayatını kaybeden çocuklar için gerçekleştirildi. Tören, Kral Tomislav Meydanı'nda yapıldı.

Çiçekler ve Mumlarla Anma

Etkinlikte, öldürülen çocukların anısına çiçek bırakıldı ve mum yakıldı. Özgür Filistin Girişimi'nden Ratka Visnjic, burada yaptığı konuşmada, "Her kaybın arkasında bir acı var. Soykırımlarda hayallerinden edilen çocukları anmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Çocukların Hayatlarına Dikkat Çekildi

Visnjic, Gazze'deki soykırımlarda 16 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Büyük bir endişeyle Lübnan'da olanları izliyoruz. İsrail'in saldırılarında sadece 2 günde 50'den fazla çocuk öldürüldü. Sudan ve Suriye'deki kayıpları da unutmadık" dedi.

Şiirler ve Devam Eden Anma Törenleri

Meydanda toplanan yüzlerce kişi, hayatını kaybeden çocuklar için şiirler okudu. Anma etkinliklerinin Hırvatistan'ın farklı şehirlerinde devam edeceği bildirildi.

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