Hırvatistan'da Kaçırılan Türk Vatandaşı İçin Bakanlık Hareket Geçti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da bir grup tarafından kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Olayın Detayları

Hırvatistan'da kimliği bilinmeyen bir grup tarafından fidye için kaçırıldığı bildirilen Muhammed Çolak isimli vatandaşla ilgili olarak Bakanlık, gerekli diplomatik temasları başlattığını duyurdu.

Resmi Paylaşım

Bakanlık, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair, Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli bir biçimde bilgilendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.