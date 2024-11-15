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Hırvatistan'da Sağlık Bakanı Gözaltına Alındı, Başbakan Görevden Aldı

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınan Sağlık Bakanı Beros'u görevden aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:16
Hırvatistan'da Sağlık Bakanı Gözaltına Alındı, Başbakan Görevden Aldı

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Sağlık Bakanı'nı Görevden Aldı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alınan Sağlık Bakanı Vili Beros'u görevden alarak önemli bir adım attı.

Hükümetten yapılan resmi açıklamada, sabah saatlerinde Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (USKOK) tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında yer alan Beros'un bakanlık görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Plenkovic'in yeni Sağlık Bakanı atanana kadar Beros’un yerine Irena Hrstic'i görevlendirdiği bilgisi verildi.

USKOK'tan gelen bildiride ise, görevlerini kötüye kullanarak yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla devletin üst kademelerinden birkaç kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Hırvatistan medya organları, yapılan operasyona neden olarak beyin cerrahisi için alınan mikroskopların "yüksek miktarda" ödeme yapılarak satın alınması gösterildi. Bu durumda, Zagreb Noröloji Kliniği Müdürü Kresimir Rotim'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Beros'un da aralarındaki gözaltılar, Hırvat yetkililer tarafından "büyük ayıp" olarak nitelendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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