Hırvatistan'da Sağlık Çalışanlarından Maaş Zammı Talebiyle Grev

Hırvatistan'da Sağlık Çalışanları Grevde

Hırvatistan, sağlık çalışanlarının maaş zammı talepleri doğrultusunda ülke genelinde grev başlattı. Hep Birlikte Sendikası'na bağlı 74 bin sağlık çalışanından 4 bininin greve katıldığı bildirildi.

Talep Edilen Maaş Zammı

Sendika, laboratuvar görevlisi, radyoloji teknisyeni ve hemşireler için eşit haklara sahip olmadıkları inancıyla maaş zammı talep ettiklerini açıkladı. Sendika Başkanı Krunoslav Kusec, taleplerinin yerine getirilene kadar grevin devam edeceğini söyleyerek, müzakere etmeye açık olduklarını vurguladı.

Grevin Etkileri

Greve katılan radyoloji çalışanı Ivanka Herman, acil ihtiyaçları olan hastalara sağlık hizmetlerinin devam edeceğini belirtti. Zira radyoloji çalışanlarının neredeyse tamamının grevde olduğu ifade edildi. Yerel medyada, grevin ne kadar süreceği konusunda belirsizlik yaşandığı, bazı hastanelerde bu durumun ameliyathaneleri olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Sağlık Bakanlığı ise grevin çözüm olmadığını belirterek, sendika ile görüşmelere hazır olduklarını ifade etti. Acil, hayati tehlikesi bulunan ve onkoloji hastalarına müdahalelere devam edileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.