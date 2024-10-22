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Hırvatistan'da Türk Filmleri Haftası Heyecanı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Türk Filmleri Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Etkinlik 11. kez düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 00:20
Hırvatistan'da Türk Filmleri Haftası Heyecanı

Hırvatistan'da 11. Türk Filmleri Haftası Heyecanı

Hırvat-Türk Dostluk Derneği tarafından organize edilen 11. Türk Filmleri Haftası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başladı. Etkinlik, Hırvatistan Kültür Bakanlığı'nın himayesinde ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

İlk Film: Cep Herkülü

Etkinliğin açılış filmi, Türk spor tarihinin efsanevi ismi Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını konu alan, Özer Feyzioğlu tarafından yönetilen "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" oldu. Açılışta, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş da katılımcılara hitap etti.

Empatiyi Artıran Bir Deneyim

Büyükelçi Altuntaş, yaptığı konuşmada sinemanın dil ve sınırları aştığını vurgulayarak, "Film izlemek, farklı bakış açılarına, geleneklere ve değerlere ulaşmamızı sağlıyor; empatiyi artırıyor." dedi.

HTUP Başkanı'ndan Açıklamalar

Hırvat-Türk Dostluk Derneği Başkanı Goran Beus Richembergh, Türk film endüstrisinin dünya çapında tanınmasını sağlamak ve Hırvat seyircisine bu eserleri göstermek istediklerini ifade etti. "İki ülkeyi ve iki kültürü bir araya getiren bir derneğiz." şeklinde konuştu.

Etkinlik Programı

Türk Filmleri Haftası, 26 Ekim'e kadar sürecek. Etkinlik çerçevesinde toplam 5 film ve 2 belgesel ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak. Tüm gösterimler Hırvatça ve İngilizce altyazılı olarak Türkçe sunulacak.

Hırvat-Türk Dostluk Derneğince (HTUP) 11'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası, Hırvatistan'ın...

Hırvat-Türk Dostluk Derneğince (HTUP) 11'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başladı.

Hırvat-Türk Dostluk Derneğince (HTUP) 11'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası, Hırvatistan'ın...

Hırvat-Türk Dostluk Derneğince (HTUP) 11'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başladı.

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