Hırvatistan'da Türk ve Hırvat Kadınları Resim ve Fotoğraf Sergisi Açıldı

Hırvatistan'da Özel Sergi Açılışı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yer alan Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Türk ve Hırvat Kadınları Resim ve Fotoğraf Sergisi" kapılarını açtı.

Açılışta Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Serginin açılışına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, YEE Zagreb Müdürü Fuat Korkmaz ve birçok davetli katılım sağladı.

Eserler Duygular ve Hikayeler Sunuyor

Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada sergide 50'den fazla eserin yer aldığını belirterek, bu eserlerin Türk ve Hırvat kadın sanatçıların farklı perspektiflerini, duygularını ve hikayelerini yansıttığını ifade etti.

İki Kültürün Buluşması

Sanatçıların iç dünyasına ayna tutan eserlerin, iki ülke kültürü arasında ortak noktaları ortaya koyduğunu vurgulayan Korkmaz, serginin önemini belirtti.

Özel Bir Amaçla Eserler Satışta

Sergide yer alan sanatçılardan Selnur Yelen, eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının down sendromlu çocuklara bağışlanacağını açıkladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "Türk ve Hırvat Kadınları Resim ve Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "Türk ve Hırvat Kadınları Resim ve Fotoğraf Sergisi" açıldı.