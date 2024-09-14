Hırvatistan'da Türkiye'nin Partner Olduğu Uluslararası Dantel Festivali Başladı

Hırvatistan'da Dantel Festivali Coşkusu

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde, bu yıl Türkiye'nin partner ülke olarak katıldığı 28. Uluslararası Dantel Festivali düzenlendi. Festival, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivale Katılan Önemli İsimler

Festivalin açılışında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde, Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY) ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle birçok etkinlik gerçekleşti. Açılışta, YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, iki ülke arasındaki kültür bağlarını güçlendirmek adına yapılan çalışmalardan bahsetti ve katılımcılara Türkiye'nin zengin kültürel mirasını tanıma fırsatı sunmanın önemini vurguladı.

Dantelin Tarihsel Önemi

Lepoglava dantelinin, 2009'da UNESCO kültür mirası listesine alınmış olması festivale ayrı bir değer katıyor. Lepoglava Belediye Başkanı Marijan Skravic, dantelin yüzyıllardır süregelen bir gelenek olduğunu belirterek, "Bu yıl Türkiye'nin partner ülke olmasından büyük onur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlikler ve Sergiler

Festival boyunca, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Türk Danteli" sergisi açılacak. Ayrıca, festivalde Türk mutfağının eşsiz lezzetleri sunulacak ve 15 farklı ülkeden dantel örnekleri sergilenecek. Dantel kurslarının düzenleneceği etkinlikte, Türk piyanist Tutu Aydınoğlu da konser verecek.

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.