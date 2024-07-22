Hırvatistan'da Yaşlı Bakımevine Silahlı Saldırı: 5 Ölü

Daruvar'daki Trajik Olay

Hırvatistan'ın Daruvar şehrinde, yaşlı bakım evine gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı, bakım evinde kalan 20 kişi arasında büyük paniğe yol açtı.

Olayın Gelişimi

Olay, silahlı bir kişinin yaşlı bakımevine girmesiyle başladı. Polis ekipleri ihbar aldıktan sonra hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Saldırganın 5 kişiyi öldürdüğü ve birçok kişiyi de yaraladığı öğrenildi.

Saldırganın Kimliği

Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan saldırgan 51 yaşında bir emekli asker. Aynı zamanda yaşlı bakımevinde kalanlardan birinin de yakını olduğu belirtiliyor.

Yetkililerin Tepkileri

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın kendisini derinden sarstığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ayrıca, silah kontrolü konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Andrej Plenkovic ise saldırının tüm detaylarının soruşturulacağını belirterek, olaydan dolayı duydukları dehşeti dile getirdi. İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ise, saldırganın gözaltına alındığını ve Halkın bilgilendirileceğini açıkladı.