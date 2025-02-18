Hırvatistan'da Zoran Milanovic İkinci Dönem İçin Yemin Etti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic İkinci Dönem İçin Yemin Etti

Hırvatistan'da 12 Ocak'ta gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı olarak yeniden göreve gelen Zoran Milanovic, yemin ederek ikinci dönemine adım attı. Başkent Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde, eski cumhurbaşkanları, askeri yetkililer, dini temsilciler, büyükelçiler ve Milanovic’e destek veren siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Ancak, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve Başbakan Andrej Plenkovic törene katılmadı.

Milanovic'in Kumru Açıklamaları

Milanovic, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, devlet kurumlarının vatandaşların huzur ve güvenini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti. Adaletsizliğin ve yolsuzluğun toplumsal yapıyı etkileyen önemli tehditler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kötü zamanlarda maddi ve manevi yönden sarsılmamamızı, refah zamanlarında ise gerçekle ve sağlam zeminle temasımızı sürdürmemizi sağlayacak hukuki ve sosyal mekanizmaların kurulması ve iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkemizin sadece biz tarafından önemsendiğini düşünüyorum. Diğer devletler ve milletler, genellikle bize kötülük dilemez; fakat kendi çıkarları ile bizim iyiliğimiz arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında, dostlarımız bile kendi çıkarlarını tercih ederler."

Eğitim ve Ekonomi Üzerine Vurgu

Milanovic, ülkedeki eğitim kalitesi, sağlık ve adalet sisteminin önemine de dikkat çekerek, gayrisafi milli hasılanın artmasına rağmen pek çok vatandaşın ekonomik sorunlar yaşadığını vurguladı. Bu sorunlarla ilgilenmeleri gerektiğinin altını çizdi. Yemin metnini imzalayarak resmi olarak ikinci dönemine başlamış oldu.

Seçim Sonuçları

29 Aralık 2024'te yapılan ilk tur seçimde, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı Milanovic, oyların yüzde 49,1'ini alarak birinci sırayı aldı. Rakibi Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) adayı Dragan Primorac ise yüzde 19,4 oy ile ikinci oldu. Ardından 12 Ocak’ta yapılan ikinci turda ise Milanovic, oyların %74’ünden fazlasını alarak zaferle ayrıldı.

Zoran Milanovic Kimdir?

1966 yılında Zagreb'de dünyaya gelen Zoran Milanovic, Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre Zagreb Ticaret Mahkemesi'nde görev yaptı. 1993’te Dışişleri Bakanlığına geçerek, uluslararası birçok göreve katıldı. 2008’de SDP Genel Başkanı seçilen Milanovic, 2011-2016 döneminde başbakanlık yaptı. 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar siyasi arenaya dönmüştür. Üç dil bilen Milanovic, sık sık Başbakan Plenkovic ile karşıt görüşler belirtilen tartışmalara neden olmuştu.