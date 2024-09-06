Hırvatistan'daki İslam Kültür Merkezi'nin 2. Yılı Kutlandı

Hırvatistan'da İslam Kültür Merkezi'nin İkinci Yılı

Hırvatistan'ın Sisak kentinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi, hizmete girişinin 2. yıl dönümünü kutlamak amacıyla görkemli bir tören düzenlendi.

Törende Önemli İsimler Bir Araya Geldi

8 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan bu merkezi kutlayan etkinliğe, Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic ve Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Banicek gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Hırvatistan'daki Türk kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da törene ilgi gösterdi.

Merkez, Dostluk Köprüsü Oluyor

Hasanovic, törende yaptığı konuşmada, inşa edilen merkezin Hırvatistan ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdiğini vurguladı. Yeni Büyükelçi Erpulat Altuntaş'a görevinde başarılar dileyen Hasanovic, merkezi önemli bir buluşma noktası olarak tanımladı.

Belediyeden Destek Sözü

Belediye Başkanı Ikic Banicek, merkezi “Sisak güzeli” olarak tanımlayarak, Sisak İslam Meclisi'ne olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

İslam Kültür Merkezi Projesi

Hırvatistan İslam Birliği tarafından 2017 yılında başlatılan proje, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in 2019 Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Hırvatistan İslam Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptı ile hayata geçirilmiştir. Sisak'ta 12 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen merkez, bir cami ve idari bina gibi yapılardan oluşmaktadır.

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girişinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş (sağda), Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic (ortada) ve Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Banicek'in (sağ 2) yanı sıra Hırvatistan'daki Türk kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girişinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş (sağda), Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic (ortada) ve Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Banicek'in (sağ 2) yanı sıra Hırvatistan'daki Türk kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girişinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş (sağda), Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic (ortada) ve Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Banicek'in (sağ 2) yanı sıra Hırvatistan'daki Türk kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girişinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş (sağda), Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic (ortada) ve Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Banicek'in (sağ 2) yanı sıra Hırvatistan'daki Türk kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girişinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş (sağda), Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic (ortada) ve Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Banicek'in (sağ 2) yanı sıra Hırvatistan'daki Türk kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.