Hırvatistan'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Hırvatistan'da Orman Yangınları

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısındaki Tucepi ve Trogir bölgelerinde, meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili müdahale çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yangına Müdahale Süreci

Yangınlar dün itibarıyla başlamış olup, yüzlerce itfaiye personeli ve çeşitli yangın söndürme araçları ile yangın söndürme çalışmalarına katılmaktadır. Hırvatistan İtfaiye Birliği tarafından yapılan açıklamada, sıcak hava ve rüzgarın yangınların yayılmasında büyük rol oynadığı ifade edildi.

Vatandaşların Tahliyesi ve Havadan Müdahale

Bölgede yangınların yerleşim alanlarına doğru yayılması nedeniyle, bazı vatandaşlar tahliye edilmiştir. Ayrıca, Zagreb ve Dubrovnik şehirlerinden ek ekipman ve personel talep edildiği, havadan yangınlara müdahale edildiği bildirilmektedir.

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.