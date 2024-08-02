Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hırvatistan'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Hırvatistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İtfaiye ekipleri, yerleşim yerlerini korumak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:38
Hırvatistan'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Hırvatistan'da Orman Yangınları

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısındaki Tucepi ve Trogir bölgelerinde, meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili müdahale çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yangına Müdahale Süreci

Yangınlar dün itibarıyla başlamış olup, yüzlerce itfaiye personeli ve çeşitli yangın söndürme araçları ile yangın söndürme çalışmalarına katılmaktadır. Hırvatistan İtfaiye Birliği tarafından yapılan açıklamada, sıcak hava ve rüzgarın yangınların yayılmasında büyük rol oynadığı ifade edildi.

Vatandaşların Tahliyesi ve Havadan Müdahale

Bölgede yangınların yerleşim alanlarına doğru yayılması nedeniyle, bazı vatandaşlar tahliye edilmiştir. Ayrıca, Zagreb ve Dubrovnik şehirlerinden ek ekipman ve personel talep edildiği, havadan yangınlara müdahale edildiği bildirilmektedir.

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını...

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını...

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını...

Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarında bulunan Tucepi ve Trogir bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak