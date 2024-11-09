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Hırvatistan'daki Türkoloji Bölümü 30 Yılını Kutladı

TİKA'nın desteğiyle Hırvatistan'daki Türkoloji Bölümü, 30. yıl kutlaması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:34
Hırvatistan'daki Türkoloji Bölümü 30 Yılını Kutladı

TİKA'nın Desteğiyle Türkoloji Bölümü 30. Yaşında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla Hırvatistan'daki Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi bünyesinde 1994'ten bu yana faaliyet gösteren Türkoloji Bölümü'nün 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

Önemli Katılımcılar ve Konuşmalar

Gerçekleşen etkinliğe Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Domagoj Toncinic ve Türkoloji Bölümü'nün kurucusu Prof. Dr. Ekrem Causevic gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yetkilileri ile öğrenciler de etkinlikte yer aldı.

Türkoloji Bölümü'nün Katkıları

Etkinlikte konuşan Erpulat Altuntaş, Türkiye-Hırvatistan ilişkileri açısından Türkoloji Bölümü'nün önemine değinerek, Hırvatistan'da Türk kültürü ve diline olan ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. TİKA Başkan Yardımcısı Çevik ise, Türk kültürü, dili ve kimliğini yaşatmada katkı sağlayan tüm kişilere teşekkür ederek, TİKA'nın Balkan coğrafyasında 120'den fazla Türkoloji projesine destek verdiğini belirtti.

Sanatsal Etkinlikler ve Öğrenci Sayıları

Etkinlikte ayrıca "Fotoğraf Kareleriyle Türkoloji" adlı sergi de açıldı. 1994 yılında oldukça sınırlı olanaklarla kurulan Türkoloji Bölümü'nde, 2024-2025 öğretim döneminde yaklaşık 170 öğrenci eğitim almaktadır. Bölüm, öğrencilerine yalnızca Türk dili konusunda değil, Türk kültürü hakkında da kapsamlı eğitimler sunuyor ve Türkiye'den gelen öğretim görevlileri dönemsel olarak derslerde yer alıyor.

Bölümde yetişen öğrenciler, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilere önemli katkılarda bulunuyor. TİKA'nın desteğiyle Türkoloji Bölümü'nün 30. yılına özel düzenlenen kutlama etkinlikleri, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel bağların daha da güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Hırvatistan'daki Zagreb...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Hırvatistan'daki Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi bünyesinde 1994'ten bu yana faaliyet gösteren Türkoloji Bölümü'nün 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkoloji Bölümü'nün 30'uncu yıl dönümü kapsamındaki etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Hırvatistan'daki Zagreb...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Hırvatistan'daki Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi bünyesinde 1994'ten bu yana faaliyet gösteren Türkoloji Bölümü'nün 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkoloji Bölümü'nün 30'uncu yıl dönümü kapsamındaki etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

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