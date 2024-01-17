Hırvatistan'dan Adıyaman'a okul ek yerleşkesi

6 Şubat'taki depremlerden zarar gören Adıyaman'a, UNICEF'in desteğiyle Hırvatistan 8 derslikli, 3 atölyeli ve 3 idari ofisli çelik konstrüksiyonlu bir yerleşke inşa ettirdi.

Hırvatistan'dan Adıyaman'a okul ek yerleşkesi
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Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanındaki yeni yerleşkenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde dayanışma gösterdiklerini ifade etti.

Radman, Türkiye ile ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hırvatistan hükümeti bu anma ve yeniden imar döneminde Türkiye'deki dostlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha teyit etmektedir. Başta yaşamları kesintiye uğrayan çocuklar olmak üzere Türkiye halkına bağlılığımız güçlü bir şekilde devam etmektedir. Hırvatistan, eğitim alanındaki toparlanma çabalarına destek olmak üzere 3,5 milyon avro tahsis etmiştir. Bu tutarın 1 milyon avroluk kısmı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu işbirliğinde yürütülmektedir. Bu işbirliği özellikle eğitim alanında umut ve istikrarın teşvik edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

adıyaman

Radman, Adıyaman'daki okulun açılışında duyduğu onur ve mutluluğu dile getirerek, "Birlikte devam eden işbirliğimiz ve ortak kararlılığımızla Adıyaman ve civar bölgelerde çocukların zorluklar karşısında daha güçlü ve dirençli olmak için gerekli kaynakları ve desteği sağlamak üzere çalışacağız. Bu nedenle okulumuzu açmaktan onur ve memnuniyet duyuyorum teşekkür ederim." dedi.

adıyaman

UNİCEF ADIYAMAN'DA 115 ÇADIR EĞİTİM ALANI OLUŞTURDU

UNICEF'in Adıyaman'da yaptığı diğer faaliyetler arasında 115 çadır eğitim alanı oluşturduğunu, 176 okulun küçük çaplı tamirlerine katkıda bulunduğunu, 2 konteyner okul inşa ettiğini, binlerce kırtasiye malzemesi sağladığını ve yaklaşık 2 bin 900 öğretmenin eğitimine destek verdiğini belirten Mazzarelli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır da depremlerin ardından Bakanlık olarak bölgede yer aldıklarını ifade etti.

Çakır, depremler sonrası eğitim yapılarında yaptıkları çalışmaların önemine değinerek, "Bakanlık olarak depremlerin ardından bölgede bulunduk ve eğitim yapılarının binde 3'ü yıkıldı. Bu yapıları yeniden inşa etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu süreçte bize maddi ve manevi olarak destek olan bağışçılarımıza minnettarız." dedi. Adıyaman Valisi Osman Varol ise çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim alması için bu okul ve derslikleri hayata geçiren dost ve kardeş ülkelere ve bağışçılara teşekkürlerini iletti. Heyet daha sonra dersliklerdeki çocukları ziyaret etti.

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