Hırvatistan'dan Macaristan'ın 'Savaştan Kar Sağlıyor' İddialarına Sert Yanıt

Hırvat yetkililer, Macar Bakan Szijjarto'nun 'Hırvatistan Ukrayna savaşından kar ediyor' iddialarına sert tepki gösterdi; Plenkovic ve Milanovic yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:57
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Hırvatistan'ın ülkenin ham petrol taşımacılığı yapan şirketi JANAF üzerinden kar elde etmeye çalıştığını iddia etti. Szijjarto, "Hırvatistan, Ukrayna'daki savaştan çıkar sağlamaya çalışan bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın İddiaları

Szijjarto, açıklamasında Macaristan'ın ihtiyaç duyduğu petrole erişiminde Adriyatik Boru Hattı üzerinden sağlanan sevkiyatların Hırvatistan tarafından ek ücretlendirmeye tabi tutulduğunu öne sürdü. Ayrıca, Hırvat hükümetinin Rus petrolü alımını engelleyerek Macaristan üzerinde tekel kurmaya çalıştığını savundu.

Hırvat Yetkililerin Tepkisi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yaptığı açıklamada Macaristan'ı daha dikkatli olmaya çağırdı: "Hırvatistan'ın kıyısı ve kapasitesi var. Ve gaz ve petrol taşımacılığına ilişkin kapasitemiz giderek artıyor. Bu denize kıyısı olmayan Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler için faydalı olabilir. Biz komşu olarak buradayız."

Başbakan Andrej Plenkovic ise Szijjarto'nun iddialarına sert tepki göstererek, "Hırvatistan'ın savaştan çıkar sağlamaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddediyorum. Tam aksine enerji krizinde komşu ülkelerin arz güvenliği için kapasitelerini kullanmak isteyen iyi bir komşuyuz" dedi.

Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman da Macaristan'ın iddialarını reddederek, Hırvatistan'ın Orta Avrupa'da doğal ve stratejik bir enerji merkezi olarak öne çıktığını belirtti ve Macaristan'ın "ucuz Rus gazından kar elde etmeye çalıştığı" yönündeki suçlamalara karşı çıktı.

Szijjarto'nun Yanıtı ve Tartışmanın Seyri

Bu tepkiler üzerine Szijjarto, ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yaparak tutumunu sürdürdü ve Hırvat hükümetinin Ukrayna'daki savaştan "kar" elde etmeye çalıştığını yineledi. Szijjarto, savaşın başlamasından bu yana Hırvatistan üzerinden yapılan petrol sevkiyatında transit ücretlerinin "önemli ölçüde artırıldığını" iddia etti.

Szijjarto ayrıca, "Adriyatik Boru Hattı tek başına Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarik edemez" diyerek boru hattının ihtiyaç duyulan miktarda petrolü sürekli ve güvenilir şekilde sağlayamayacağını savundu. Olay, bölgesel enerji güvenliği ve altyapı kapasitesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

