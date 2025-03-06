Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman: Türkiye Anahtar Konumdadır

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman, Türkiye'nin Stratejik Rolüne Dikkat Çekti

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ankara'daki ortak basın toplantısında konuşan Radman, "Karşılıklı olarak paylaştığımız konuların hepsi çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

İlişkilerin Gelişimi ve Ekonomik Potansiyel

Radman, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerlemekte olduğunu belirtti ve bu işbirliklerinin, "çok önemli ortaklıklar" doğurduğunu ifade etti. Özellikle ekonomik ilişkilerin ve potansiyellerin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Radman, "Her alandaki ilişkilerimiz çok önemli ama özellikle ekonomik alandaki ilişkiler ve bu konudaki potansiyeller beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Türk Şirketlerinin Hırvatistan'daki Faaliyetleri

Türkiye'den çok sayıda firma ve şirketin Hırvatistan'da faaliyet gösterdiğini belirten Grlic Radman, FEKA şirketini örnek vererek, "Bu şirket, Dışişleri Bakanlığı binamızı yenilemiş bulunmaktadır. Özellikle bu bina Türk şirketi tarafından yenilenmiş olması bakımından bizim için önem arz ediyor" dedi.

Savunma Sanayi İşbirliği ve Barış Mesajı

Radman ayrıca, savunma sanayisinde işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine de değerlendirmelerde bulunan Radman, "Biz de barış ve istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumuna dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti bizim için anahtar konumdadır" ifadelerini kullandı.

Bölgesel İşbirliğinin Önemi

Radman, Bosna-Hersek'teki barış ve istikrarın hem Türkiye hem de Hırvatistan için önem taşıdığını belirtti. "Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye Üçlü Toplantısı'nın geçen sene Dubrovnik'te yapıldığını hatırlatarak, bu işbirliğinin devam edeceğine ve geliştirileceğine dair umudunun tam olduğunu" sözlerine ekledi.