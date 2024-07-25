Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hırvatistan, Karadağlı Siyasileri 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Hırvatistan, Karadağ Meclis Başkanı ve iki hükümet üyesini ülkeye girişi yasaklayarak istenmeyen kişi ilan etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:14
Hırvatistan, Karadağlı Siyasileri 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Karadağlı Siyasetçilere İstenmeyen Kişi İlanı

Hırvatistan, Karadağ'ın Zagreb Büyükelçiliği aracılığıyla yaptığı bildirimle, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic, Başbakan Yardımcısı Aleksa Besic ve milletvekili Milan Knezevic'in ülkeye girişini yasakladı. Söz konusu kararın alınmasında, bu siyasetçilerin iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen eylemlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada Bulunan Gerekçeler

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, belirli eylemlerin iç siyasette kullanılmasının komşuluk ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı. Mandic, Besic ve Knezevic’in davranışlarının, Karadağ’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefine ters olduğu ifade edildi.

Hırvatistan’ın Desteği

Açıklamada ayrıca, Hırvatistan’ın Avrupa yanlısı politikaları çerçevesinde Karadağ’ı desteklemekle birlikte, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu belirtildi. Hırvatistan, Karadağ'dan Avrupa değerlerine uygun bir şekilde hareket etmesini ve katılım koşullarını yerine getirmesini beklemektedir.

Meclis Kararının Arka Planı

Karadağ’da milletvekillerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi, Karadağ Meclisi tarafından Hırvatistan’ın Jasenovac şehrinde gerçekleştirilen anma etkinliğine atıfta bulunarak alınan bir kararın ardından meydana geldi. 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybedenlerin anılmasına yönelik yapılan bu teklif, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Kabinede Değişiklik Gündemde

Öte yandan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic tarafından yapılan kabine değişiklikleri de dikkat çekti. Yeni kabinenin Sırbistan ve Rusya yanlısı partilerden oluşması eleştirilerin odağı haline geldi. DPS lideri Danijel Zivkovic bu durumu, 'etnik federalleşme' olarak değerlendirirken, Boşnak Partisi lideri Ervin İbrahimovic ise partisinin siyasi hedeflerini koruyacaklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!