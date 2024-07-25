Hırvatistan, Karadağlı Siyasileri 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Karadağlı Siyasetçilere İstenmeyen Kişi İlanı

Hırvatistan, Karadağ'ın Zagreb Büyükelçiliği aracılığıyla yaptığı bildirimle, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic, Başbakan Yardımcısı Aleksa Besic ve milletvekili Milan Knezevic'in ülkeye girişini yasakladı. Söz konusu kararın alınmasında, bu siyasetçilerin iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen eylemlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada Bulunan Gerekçeler

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, belirli eylemlerin iç siyasette kullanılmasının komşuluk ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı. Mandic, Besic ve Knezevic’in davranışlarının, Karadağ’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefine ters olduğu ifade edildi.

Hırvatistan’ın Desteği

Açıklamada ayrıca, Hırvatistan’ın Avrupa yanlısı politikaları çerçevesinde Karadağ’ı desteklemekle birlikte, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu belirtildi. Hırvatistan, Karadağ'dan Avrupa değerlerine uygun bir şekilde hareket etmesini ve katılım koşullarını yerine getirmesini beklemektedir.

Meclis Kararının Arka Planı

Karadağ’da milletvekillerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi, Karadağ Meclisi tarafından Hırvatistan’ın Jasenovac şehrinde gerçekleştirilen anma etkinliğine atıfta bulunarak alınan bir kararın ardından meydana geldi. 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybedenlerin anılmasına yönelik yapılan bu teklif, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Kabinede Değişiklik Gündemde

Öte yandan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic tarafından yapılan kabine değişiklikleri de dikkat çekti. Yeni kabinenin Sırbistan ve Rusya yanlısı partilerden oluşması eleştirilerin odağı haline geldi. DPS lideri Danijel Zivkovic bu durumu, 'etnik federalleşme' olarak değerlendirirken, Boşnak Partisi lideri Ervin İbrahimovic ise partisinin siyasi hedeflerini koruyacaklarını ifade etti.