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Hırvatistan Meclisi'nden Plenkovic Hükümetine Güvenoyu

Hırvatistan'da Başbakan Plenkovic, güven oylaması sonucu hükümetine güvenoyu aldı. Mecliste 76 oyla desteklendi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:58
Hırvatistan Meclisi'nden Plenkovic Hükümetine Güvenoyu

Hırvatistan Meclisi'nden Plenkovic Hükümetine Güvenoyu

Hırvatistan'da muhalefetin talebi üzerine gerçekleştirilen oylamada, Başbakan Andrej Plenkovic hükümeti güvenoyu aldı. Oylama, Sağlık Bakanı Vili Beros'un 15 Kasım'da "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından yapıldı.

Oylama Sonuçları ve Yeni Sağlık Bakanı

Hırvatistan Meclisi'nde yapılan oylamada, 76 milletvekili Plenkovic hükümetine güven duyduğunu belirtirken, 64 milletvekili karşıt görüş bildirdi. Ayrıca, mecliste Irena Hrstic yeni Sağlık Bakanı olarak oy çokluğuyla seçildi.

Plenkovic'ten Değerlendirme

Güvenoyu almasının ardından bir açıklama yapan Plenkovic, meclisteki çoğunluğun istikrarlı olduğunu ve bu sonucu beklediğini dile getirdi.

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