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Hırvatistan, Sırbistan'a 5 Vatandaşının Sınır Dışı Edilmesi Nedeniyle Nota Gönderdi

Hırvatistan, 5 vatandaşının Sırbistan'da gözaltına alınıp sınır dışı edilmesi üzerine sert bir nota gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:06
Hırvatistan, Sırbistan'a 5 Vatandaşının Sınır Dışı Edilmesi Nedeniyle Nota Gönderdi

Hırvatistan Sırbistan'a Nota Gönderdi

Hırvatistan, 5 vatandaşının Sırbistan tarafından gözaltına alınıp sınır dışı edildiği iddiaları sonrası Sırbistan'a nota gönderdi. Hırvatistan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu vatandaşlar bir sivil toplum kuruluşunun organizasyonuna katılmak üzere Sırbistan'da bulunuyordu.

Gözaltı ve Sınır Dışı İddiaları

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, vatandaşlarının Belgrad'a gittiklerini ve hiçbir açıklama yapılmadan gözaltına alındıklarını dile getirerek, bu olayları kıtanın huzuru açısından endişe verici bulduğunu belirtti. Bakan Radman, ayrıca Avrupa Birliği (AB) kurumlarını da bilgilendirdiklerini ifade etti.

Sırbistan'daki Gözaltı Süreci

Sırbistan medyasına yansıyan bilgilere göre, pazartesi ve salı akşamları düzenlenen çalıştay sırasında otelin önüne gelen polis ekipleri, farklı ülkelerden toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler arasında Hırvatistan vatandaşlarının da bulunduğu öne sürülüyor.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Uyarılar

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili seyahat planlarının iptal edilmesini isteyerek, Hırvat vatandaşlarına kalabalık alanlardan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, Hırvatistan ve Sırbistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da Sırp polisinin yaklaşımını endişeyle karşılayarak yapılan olayları kınadıklarını açıkladı.

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