HİSAR-O İlk Uzun Menzil Atışını Başarıyla Gerçekleştirdi

HİSAR-O'nun İlk Uzun Menzil Atışı Başarıyla Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı Haluk Görgün, Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun ilk uzun menzil atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Mühendisliğin Gücü

Görgün, "Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanları da güçleniyor." afirmaında bulundu. HİSAR-O, Seri Üretim Projesi kapsamında ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi.

Test Faaliyeti Detayları

Dün yapılan atış testinde, HİSAR-O bataryasından ateşlenen RF arayıcı başlıklı füzenin, 40+ kilometrede hedefe direkt vuruş yaptığı belirtildi. Görgün, yeni nesil radar ve gelişmiş güdüm yazılımları ile sistemin menzilinin artırılacağını ifade etti.

Gelecek Hedefler

Açıklamada, Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak yeni nesil sistemlerin teslimatlarının 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedeflenmektedir. Görgün, ASELSAN ve ROKETSAN mühendislerine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.