Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, F.Y yönetimindeki 06 FNS 974 plakalı otomobil, Hisarcık-Emet kara yolunun Hisersan yol ayrımında, A.E'nin kullandığı 43 KL 682 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.
Kazada yaralanan araç sürücüsü A.E, sağlık ekiplerince ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
