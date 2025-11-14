Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hisersan yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:59
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.Y yönetimindeki 06 FNS 974 plakalı otomobil, Hisarcık-Emet kara yolunun Hisersan yol ayrımında, A.E'nin kullandığı 43 KL 682 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan araç sürücüsü A.E, sağlık ekiplerince ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

HİSARCIK’TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

HİSARCIK’TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

HİSARCIK’TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı