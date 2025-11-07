Hisarcık’ta Köy Yolları Yenileniyor: Kaymakam Erkan Atam İnceledi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Alınören ve Kızılçukur köyleri arası grup yolunun sıcak asfalt çalışmaları ile Halifeler-Alınören köyleri arası yol genişletme çalışmaları yerinde incelendi.

Çalışmaları Yerinde İnceleme

İncelemeye Kaymakam Erkan Atam, İl Özel İdare Yol Şube Müdürü Mehmet Saraylar, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Çümen, İsmail Hakkı Demir ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş katıldı. Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Kaymakamın Açıklaması

Kaymakam Erkan Atam konuyla ilgili, "Göreve başladığımız günden bu yana önceliğimiz sahada olmak, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarımızla birebir temas kurmak. Ulaşım altyapısının güçlenmesi, hem kırsal kalkınma hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Köy yollarının güçlendirilmesi, bölge halkının günlük yaşamına ve kırsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak yatırımlar olarak öne çıkıyor.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM;" KÖY YOLLARI VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"