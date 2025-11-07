Hisarcık’ta Köy Yolları Yenileniyor: Kaymakam Erkan Atam İnceledi

Kaymakam Erkan Atam, Alınören-Kızılçukur grup yolunun sıcak asfalt ve Halifeler-Alınören yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:29
Hisarcık’ta Köy Yolları Yenileniyor: Kaymakam Erkan Atam İnceledi

Hisarcık’ta Köy Yolları Yenileniyor: Kaymakam Erkan Atam İnceledi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Alınören ve Kızılçukur köyleri arası grup yolunun sıcak asfalt çalışmaları ile Halifeler-Alınören köyleri arası yol genişletme çalışmaları yerinde incelendi.

Çalışmaları Yerinde İnceleme

İncelemeye Kaymakam Erkan Atam, İl Özel İdare Yol Şube Müdürü Mehmet Saraylar, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Çümen, İsmail Hakkı Demir ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş katıldı. Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Kaymakamın Açıklaması

Kaymakam Erkan Atam konuyla ilgili, "Göreve başladığımız günden bu yana önceliğimiz sahada olmak, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarımızla birebir temas kurmak. Ulaşım altyapısının güçlenmesi, hem kırsal kalkınma hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Köy yollarının güçlendirilmesi, bölge halkının günlük yaşamına ve kırsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak yatırımlar olarak öne çıkıyor.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM;" KÖY YOLLARI VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINDA BÜYÜK ÖNEM...

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM;" KÖY YOLLARI VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM;" KÖY YOLLARI VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINDA BÜYÜK ÖNEM...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
5
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
6
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor
7
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu