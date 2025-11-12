Hisarcık'ta Saat Kulesi Üzerinde Gökkuşağı Görsel Şöleni

Renkli doğa olayı vatandaşların ilgisini çekti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, yağmurun ardından beliren gökkuşağı, Gençlik Parkındaki Saat Kulesinin üzerinde oluşarak kentte görsel bir şölen sundu.

Yağmur sonrası ortaya çıkan renkli manzara, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Saat Kulesi ile gökkuşağının buluştuğu o anlar, görenleri hayran bıraktı.

Bu eşsiz doğa olayını cep telefonuyla görüntüleyen Veteriner Hekim Ali Var, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

Veteriner Hekim Ali Var olayla ilgili olarak, "Hisarcık bugün gerçekten görülmeye değer kartpostallık bir manzaraya sahne oldu. Bu muhteşem görüntüye şahit olduğum için çok mutluyum" dedi.

