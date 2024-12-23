Hisarcıklıoğlu, Teknolojik Yeteneklerin Yetiştirilmesine Vurgu Yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve vakıf üniversitelerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yükseköğretimde teknolojik yeniliklerin önemi vurgulandı.

Teknolojiyi Anlayabilecek Yetenekler Yetiştirilmeli

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, teknolojik gelişmelerin hızla değiştiğine dikkat çekerek, "Amacımız, teknolojik gelişmelerdeki hıza ayak uydurabilecek, yeni bilgileri hızla edinip bu bilgiyi katma değere dönüştürebilecek yeteneklere sahip donanımlı insanlar yetiştirmek olmalıdır" dedi.

Türk Üniversiteleri Uluslararası Arenada Parlıyor

Hisarcıklıoğlu, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalarda önemli başarılar elde ettiğini belirterek, ilk 500 üniversite listesinde 5, ilk 1000'de ise 11 üniversitenin bulunduğunu açıkladı. Eğitimde sürdürülebilir bir gelişim için üniversitelerin ekonomik ve toplumsal anlamda güçlü yapılar olması gerektiğini ifade etti.

Vakıf Üniversitelerine Destek Şart

Vakıf üniversitelerinin önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu üniversitelerin kamu maliyetinin büyük bir kısmını üstlendiğini ve devletin sorumluluğunu paylaştığını belirtti. Bu nedenle vakıf üniversitelerinin her yönüyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Hedef: Süper İletken Çip Üretimi

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT'ı faaliyete geçirerek uluslararası alanda önemli bir adım attıklarını dile getirdi. Ayrıca, “TOBB ETÜ ve Aselsan olarak yeni hedefimiz de Savunma Sanayii Başkanlığımızın destekleriyle 'süper iletken çip üretim evi'ni kurmaktır" diyerek üniversitelerin sanayideki rolüne dikkat çekti.

Eğitim Altyapısına Yatırım Zamanı

Hisarcıklıoğlu, yükseköğretim sektörünün karşılaştığı zorlukların, stratejik bir planlama gerektirdiğini dile getirerek, kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ekonomik zorlukların yükseköğretim sektörünü de etkilediğini belirtti.

Toplantının sonunda, TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan da, dijital dönüşümün gerekliliklerine dikkat çekerek, vakıf yükseköğretim kurumlarında bilişim temelli yeni bölümlerin açılmasının önemini vurguladı. Toplantının ardından basına kapalı olarak devam ettiği duyuruldu.