Hisart Canlı Tarih Müzesi 10. Yılını Kutluyor

Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin 10. Yıl Kutlamaları

Türkiye'nin ve dünyanın tarihine ışık tutan eserlerin yer aldığı Hisart Canlı Tarih Müzesi, 10. yılını görkemli bir şekilde kutluyor. Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, müzeyi dünya çapında bir marka haline getirmek ve Türk tarihini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Müzenin Zengin Koleksiyonu

Kağıthane'de yer alan müzede, 350'yi aşkın manken, 10 binden fazla maket, obje ve diorama yer alıyor. Ziyaretçiler, tarihi olayların canlandırıldığı bu gösterimlerle geçmişe yolculuk yapma imkânına sahip. Çuhadaroğlu, müzenin Türkiye'nin tarihi arşivi açısından çok önemli bir konumda olduğunu vurguladı.

Hisart’ın Geleceği

Müze, 1500 yıllık bir tarihi kapsıyor ve ağırlıklı olarak Anadolu Selçukluları ile Osmanlı dönemine ait eserleri içeriyor. Çuhadaroğlu, müzenin daha merkezi bir alana taşınmasının yanı sıra yurtdışında sergiler düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi. “Hisart, benim değil, artık Türkiye'ye mal olmuş bir yer” diyen Çuhadaroğlu, gelecekte müzenin dünya markası olacağını belirtti.

Genişleyen Koleksiyon

10. yıla özel olarak çeşitli dönemlere ait eserler sergileneceğini ifade eden Nejat Çuhadaroğlu, Filistin, Karabağ Savaşı ve Fırat Kalkanı ile ilgili eserlerin müzeye ekleneceğini açıkladı. Ziyaretçilerin, Atatürk’ten birçok Osmanlı padişahına kadar önemli isimlere ait eşya ve belgelerle tanışma fırsatını bulacağı bu sergiler, tarihe ilgi duyan herkese kapı açacak.

Çuhadaroğlu, müzeye gelen her yaştan ziyaretçilerin tatmin olmuş bir şekilde ayrıldığını, “iyi ki gelmişim” dediklerini belirterek, müzenin amacının bilgi vermek ve Türk tarihini yaşatmak olduğunu yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.