Hitit Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli: 19 Şubat'ta Ara Verildi

Çorum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Hitit Üniversitesi'nde eğitim 1 gün süreyle durduruldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:36
Hitit Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli: 19 Şubat'ta Ara Verildi

Hitit Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Çorum'da etkili olan olumsuz hava koşulları, Hitit Üniversitesinde 19 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine neden oldu. Rektörlükten yapılan açıklamada, şehirde başlayan kar yağışının meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerine kadar süreceği bilgisinin verildiği bildirildi.

Açıklamada, kar yağışının beraberinde olumsuz hava koşulları oluşturabileceğine dikkat çekilerek, "Muhtemel olumsuzlukları önlemek adına, Çorum Valiliğimiz tarafından alınan karar çerçevesinde üniversitemizde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilecek günde idari işlerin aksatılmaması koşuluyla akademik ve idari personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Mecitözü Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki eğitim öğretime de 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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