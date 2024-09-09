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Hizan'da Zorlu Fındık Hasadı Süreci

Hizan'daki çiftçiler, zorlu hava koşullarında fındık hasadı yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:01
Hizan'da Zorlu Fındık Hasadı Süreci

Hizan'da Fındık Hasadı Zorlu Geçiyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde, çiftçiler engebeli arazilerde fındık hasadı yaparak geçimlerini sağlıyor. Nazar bölgesindeki dokuz köyde yetiştirilen Hizan fındığı, özellikle yağ oranı ve aromasıyla dikkat çekiyor.

Dik Yamaçlarda Zor Şartlarda Çalışıyorlar

Günün ilk ışıklarıyla fındık tarlalarına giden çiftçiler, baston şeklindeki uzun sırıklarla fındıkları topluyor. Sıcak havada saatlerce çalışan çiftçiler, topladıkları fındıkları evlerinin damında kurutuyor. Aycan Çetin: "Fındık Geçim Kaynağımız"

Aycan Çetin, 50 yaşında bir çiftçi olarak, fındık veriminin yıllara göre değiştiğini belirtiyor. Bu yıl verimden memnun olduklarını söyleyen Çetin, "Geçimimizi fındıktan sağlıyoruz. Topladığımız fındığı kurutuyoruz ve sonra satışa sunuyoruz." dedi.

Burhan Çetin: "Zorlu Ama Kaçınılmaz"

Burhan Çetin ise fındık üreticisi olarak, geçen yılki kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını aktarır. "Sabah erkenden fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye geliyoruz. Ailece çalışıyoruz. Zor ama yapmalıyız. Fındığı genellikle toptancılara satıyoruz. " diye ekliyor.

Bölge Muhtarı: Fındığın Tanıtımı Yetersiz

Çalışkanlar köyü muhtarı Muhsin Kaya, bölgede toplam 400 hanenin fındıkla geçindiğini vurguladı. Fındıkları elle ayrıştırdıklarını ve damlarda kurutup tüccarlara sattıklarını belirtti. Kaya, "Karadeniz fındığı gibi FİSKOBİRLİK'e satmak istiyoruz; ama fındığımız yeterince tanıtılmamış. Yağ oranı ve lezzet açısından daha iyiyiz." şeklinde konuştu.

İklim değişikliği nedeniyle fındık veriminin değiştiğini söyleyen Kaya, şu an bölgeden yaklaşık 100 ton fındık satıldığını ve kilogram fiyatının 130-140 lira olacağını kaydetti. "Arazinin engebeli olması nedeniyle zorluklar yaşıyoruz ama bu bizim geçim kaynağımız." diyerek sözlerini tamamladı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı...

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışıyor.

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