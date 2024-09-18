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Hizbullah 10 Üyesinin Daha Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

Lübnan'da yaşanan patlamalarda Hizbullah'tan 10 üyesinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 03:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 03:10
Hizbullah 10 Üyesinin Daha Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

Lübnan'da Patlama: 10 Hizbullah Mensubu Hayatını Kaybetti

Lübnan'da gerçekleşen çağrı cihazı patlamalarının ardından, Hizbullah, 10 mensubunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Örgüt, bu durumu sosyal medya platformu Telegram üzerinden duyurdu.

Ölen Üyelerin İsimleri

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde sıralandı:

  • Necib Abdulhuseyn Aladdin: Ali Mazlum (1991)
  • Hasan Muhammed Yasin: Yamin (1986)
  • Hüseyin Ahmed Menteş: Salah (1994)
  • Muhammed Zekeriya Abbas: Haydara (1986)
  • Abbas Bilal Munim: Mirza Mehdi (1996)
  • Muhammed Mehdi Ali Ammar: Zülfikar (1985)
  • Hüseyin Ali Aladdin: Zekeriya (1989)
  • Hüseyin Eyyub Fakih: Bakır (1988)
  • Abbas Fadl Yasin: Ebulfadl (1993)
  • Mehdi Abbas Semhat: Cevad Matuk (1995)

Patzlama ve Sonuçları

Dün, Hizbullah'a bağlı unsurların kullandığı çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalar sonucunda, Yemen hükümeti de dahil olmak üzere birçok kaynak, biri çocuk 9 bireyin öldüğünü ve yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayı araştıran Lübnanlı yetkililer, sorumlunun İsrail olduğunu ileri sürse de İsrail tarafında konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Çatışmaların Arka Planı

8 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında süregelen çatışmalar sonucunda, Hizbullah mensuplarının yaşamını yitiren sayısı 453'e yükseldi. Bölgedeki gerilimin artışı, bu olayların ardından daha belirgin hale geldi.

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