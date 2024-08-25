Hizbullah'a İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Tebrik Mesajı

Hizbullah'a Tebrik Mesajı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in stratejik hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle Hizbullah’ı tebrik etti.

Yazılı Açıklama

Ebu Ubeyde, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah yaşanan çatışmalara dair yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal medya platformu Telegram üzerinden yapılan paylaşımda, "Hizbullah’taki kardeşlerimizin Komutan Fuad Şükür suikastına verdikleri ilk tepkiyi kutluyoruz. Lübnan’daki halkımızın ve direnişçilerin fedakarlıklarını takdir ediyoruz" dedi.

Stratejik Gerçeklik ve Tepkiler

Ebu Ubeyde, Hizbullah’ın eylemlerinin, Aksa Tufanı’nın ardından (7 Ekim) siyonist rejim’e karşı yürütülen mücadelenin stratejik gerçekliğini değiştirdiğini vurguladı. "Düşmanın cezadan kurtuluşu yok ve her cepheden saldırı riski söz konusu" açıklamasında bulundu.

İsrail Cephesi ve Karşı Saldırı

Ebu Ubeyde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırıları kınayarak, bu tür saldırıların sürmesi durumunda tüm cephelerin ateş altında kalmaya devam edeceğini belirtti. İsrail ordusu, Hizbullah’ın planladığı saldırılar gerekçesiyle Lübnan’a önleyici saldırılara başladığını duyurmuştu. Hizbullah, 30 Temmuz'da düzenlenen suikaste karşılık olarak 320 roketle birlikte insansız hava araçlarıyla misilleme operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, bu sabah düzenlediği saldırılarda 100 savaş uçağının yer aldığını ve 40 füze rampasını hedef aldığını öne sürdü.