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Hizbullah'a Yönelik Artan Saldırılar Üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Açıklamalar

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Hizbullah'a yönelik saldırıların artacağını ve bedelinin yükseldiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:27
Hizbullah'a Yönelik Artan Saldırılar Üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Açıklamalar

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Açıklamalar

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'a karşı artan askeri saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Halevi, "Hizbullah'ın ödediği bedel giderek büyüyor." ifadesinde bulunarak, bu gruba yönelik saldırıların daha da artış göstereceğine işaret etti.

Hizbullah ile Artan Çatışmalar

Halevi, düzenlediği basın toplantısında, Hizbullah ile yaşanan çatışmaların yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını belirtti. Ayrıca, Hizbullah’ın, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamaya yönelik bir anlaşmayı kabul etmemesi durumunda saldırıların devam edeceğini savundu.

Beyrut'a Düzenlenen Hava Saldırısı

İsrail ordusu, 20 Eylül tarihinde Beyrut'un güneyine yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplamda 45 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise bu saldırıda aralarında üst düzey komutan İbrahim Akil’in de bulunduğu 15 üyesinin öldüğünü bildirdi.

Uluslararası Endişeler

Uluslararası toplum, İsrail'in gerçekleştirdiği üst üste hava saldırıları ile birlikte bölgesel bir savaş riskinin artabileceği uyarısında bulunuyor. İsrail, çatışmalar sonucunda Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerinden tahliye edilen vatandaşlarının güvenli bir şekilde evlerine dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Öte yandan, Lübnan Hizbullahı, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için İsrail'in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulamaktadır.

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