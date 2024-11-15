Hizbullah, ABD'nin Ateşkes Taslağına Yanıt Veriyor

Hizbullah'ın Ateşkes Üzerine Beklentisi

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Hizbullah, ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanması amacıyla hazırladığı anlaşma taslağına "birkaç gün içinde" yanıt verecek.

İsrail'in Beklentileri

İsrail devlet televizyonu KAN, adını açıklamayan bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, İsrail'in ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına Lübnan'dan gelecek yanıtı beklediğini öne sürdü. Bu yetkili, Hizbullah'ın bu konuda harekete geçmekte olduğunu ifade etti.

Lisa Johnson'ın Ziyareti

Lübnan basını, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için bir anlaşma taslağı teslim ettiğini bildirdi.

ABD'nin Rolü ve Taslak Detayları

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile nihai bir anlaşmanın son aşamalarında olunduğunu ve bunun Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağını aktardı.

KAN'a göre, söz konusu anlaşma taslağında, İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki güçlerini çekmesi ve yerini Lübnan ordusunun alması öngörüldü. Bu çekilme süreci ise ABD ve bir başka ülke tarafından denetlenecek.

Silahsızlandırma ve BMGK'nın Kararları

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonraki 60 gün içinde, Lübnan, güneydeki grupları silahsızlandırma taahhüdünde bulunacak. Bu süreçte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak, Lübnan'a silah satışı ve ülkede silah üretimi, Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

İki ülke, BMGK'nın 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek ancak bu taahhütlerin, kendilerini savunma haklarını engellemeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca, UNIFIL haricinde, Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur Lübnan ordusu olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.