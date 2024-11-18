DOLAR
34,54 -0,27%
EURO
36,47 -0,49%
ALTIN
2.878,41 -1,44%
BITCOIN
3.169.918,03 -2,41%

Hizbullah, ABD'nin Ateşkes Taslağına Yanıtı Berri'ye İletti

Hizbullah, ABD'nin ateşkes taslağına olumlu yanıt vererek, görüşmeleri sürdürme konusunda Lübnan liderleriyle iş birliği yapacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:15
Hizbullah, ABD'nin Ateşkes Taslağına Yanıtı Berri'ye İletti

Hizbullah, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson tarafından sunulan ateşkes taslağına yanıtını Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye iletti. Bu gelişme, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirildi.

Ateşkes önerisine olumlu yaklaşan Hizbullah, Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Necib Mikati ile ABD'li yetkililerin görüşmelerini sürdürme hususunda destek verdi. Haberde, Lübnan'ın ABD'nin ateşkes taslağına yönelik hazırlanan yanıtının son aşamalarına geldiği ve bu cevabın bugün, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği aracılığıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

Hizbullah'ın ateşkes kararının uygulanmasını denetleyen komitede Almanya ve İngiltere'nin yer almasına itiraz ettiği, ABD'nin bu talebi sorun etmeyeceği belirtildi. Ayrıca, Hizbullah'ın Berri'ye ilettiği yanıtın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına uyumlu olduğu kaydedildi.

Haberin devamında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmek için baskı altında olduğu ve bu nedenle ateşkes öncesinde Lübnan'a yönelik saldırılarını artırdığı değerlendirmesi yapıldı. Netanyahu’nun, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump göreve başlamadan önce ateşkese yanaşmak istemeyebileceği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD ve Filipinler Gizli Askeri Bilgiler İçin Anlaşma İmzaladı
2
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Van'da Önemli Açıklamalar: Sporun Gücü ve Yatırımlar
3
Kastamonu'da Arıcılık Paneli: Ülkemiz Bal Üretiminde İkinci Sırada
4
Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor
5
Beşiktaş'taki Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı
6
2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti
7
İzmir'de Silahlı Yaralamada Şüpheli Tutuklandı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı