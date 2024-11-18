Hizbullah, ABD'nin Ateşkes Taslağına Yanıtı Berri'ye İletti

Hizbullah, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson tarafından sunulan ateşkes taslağına yanıtını Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye iletti. Bu gelişme, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirildi.

Ateşkes önerisine olumlu yaklaşan Hizbullah, Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Necib Mikati ile ABD'li yetkililerin görüşmelerini sürdürme hususunda destek verdi. Haberde, Lübnan'ın ABD'nin ateşkes taslağına yönelik hazırlanan yanıtının son aşamalarına geldiği ve bu cevabın bugün, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği aracılığıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

Hizbullah'ın ateşkes kararının uygulanmasını denetleyen komitede Almanya ve İngiltere'nin yer almasına itiraz ettiği, ABD'nin bu talebi sorun etmeyeceği belirtildi. Ayrıca, Hizbullah'ın Berri'ye ilettiği yanıtın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına uyumlu olduğu kaydedildi.

Haberin devamında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmek için baskı altında olduğu ve bu nedenle ateşkes öncesinde Lübnan'a yönelik saldırılarını artırdığı değerlendirmesi yapıldı. Netanyahu’nun, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump göreve başlamadan önce ateşkese yanaşmak istemeyebileceği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.