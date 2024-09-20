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Hizbullah Çatışmalarda Bir Üyesini Kaybetti

Hizbullah, İsrail ile süregelen çatışmalarda bir üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:48
Hizbullah Çatışmalarda Bir Üyesini Kaybetti

Hizbullah, İsrail ile Sınırda Yeni Bir Kaybı Duyurdu

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana... devam eden çatışmalarda bir üyesinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çatışmaların Arka Planı

Lübnan'ın güney sınırında yaşanan son çatışmalar sonucunda Hizbullah, 1962 doğumlu üyesi Hüseyin Ali Muhsin Gandur'un, bilinen adıyla Nidal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölü Sayısı Artıyor

Bu trajik olayla birlikte, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 483'e ulaştı.

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