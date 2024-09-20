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Hizbullah Çatışmalarda İki Üyesini Kaybetti

Lübnan Hizbullahı, İsrail ile yaşanan çatışmalarda iki üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:30
Hizbullah Çatışmalarda İki Üyesini Kaybetti

Hizbullah'tan Açıklama

Lübnan'ın güney sınırında, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre, Hizbullah bu süreçte iki üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını Kaybedenler

Hizbullah, çatışmalara dair yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimlerini de duyurdu. Yusuf Muhammed Seyyid ve Muhammed Ali Hasan ez-Zeyn adlı üyelerin, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar esnasında yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Çatışmaların Ardındaki Bilgiler

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki saldırılar ve karşılıklı çatışmalar sonucunda, Hizbullah'ın kayıplarının sayısının 480'e ulaştığı ifade edildi. Çatışmaların hızı ve kapsamı, bölgedeki gerilimleri artırmakta ve uluslararası durumu daha da karmaşık hale getirmektedir.

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