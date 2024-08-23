Hizbullah Çatışmalarında 3 Yeni Ölüm Olmuştu

İsrail ile Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Şiddetleniyor

Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalarda Hizbullah, son üç üyesinin öldüğünü bildirdi. 8 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısı 424'e ulaştı.

Son Kayıplar Açıklandı

Yapılan resmi açıklamaya göre, hayatını kaybeden üç kişi şöyle belirtildi: Tayr Harfa kasabasından Ebu Talib lakaplı Akıl Kasım Garib (1990 doğumlu), Tura kasabasından Feda lakaplı Kasım Salih Harkus (2004 doğumlu) ve Ebu Mehdi lakaplı Hassan Vissam Harkus (2005 doğumlu).

Çatışmaların devam etmesiyle birlikte, bu tür her yeni kayıp Hizbullah'ın saflarında daha fazla endişeye yol açmakta.