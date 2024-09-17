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Hizbullah'dan İsrail'e Tepki: Çağrı Cihazı Patlamaları İçin Sorumluluk İddiası

Hizbullah, çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak karşılık vereceklerini açıkladı. İsrail ise henüz sessizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:19
Hizbullah'dan İsrail'e Tepki: Çağrı Cihazı Patlamaları İçin Sorumluluk İddiası

Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e Sert Açıklama

Lübnan'ın önde gelen siyasi ve askeri gücü olan Hizbullah, ülke genelinde üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlamaları sonrası İsrail'i sorumlu tuttu. Yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturmalar ve mevcut bilgiler ışığında, bu saldırının tamamen İsrail'in taarruzunun bir sonucu olduğu ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Patlamaların Ardından Gelen İfadeler

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir bildiri yayımlayarak, "Bu günahkâr saldırı için İsrail’in alacağı ceza beklemeden gelecektir." açıklamasında bulundu. Ülke genelinde yaşanan bu korkunç olayda, toplamda 8 kişi hayatını kaybederken, 2800 kişide yaralanma vakası bildirildi.

İsrail'in Sessizliği

İsrail yönetimi, patlamalara dair henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, olayla ilgili uluslararası gözlemciler dikkat kesilmiş durumda. İlerleyen günlerde iki taraf arasında tansiyonun artıp artmayacağı merakla bekleniyor.

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