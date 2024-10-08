Hizbullah'dan İsrail'e Yanıt: Pes Etmeyeceğiz

Hizbullah'dan Çarpıcı Açıklamalar

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıların amacının yok etmek ve direnişi sona erdirmek olduğunu ifade etti. Televizyonlardan yayımlanan görüntülü mesajında, bu savaşın, pes etmeyenlerin savaşı olduğunu kaydederek, "Biz pes etmeyeceğiz, fedakarlık yapacağız ve ilerleyeceğiz," dedi.

İsrail'in Hedefleri ve Lübnan'daki Gelişmeler

Kası, 7 Ekim'den bu yana süren "soykırım savaşı" ile ilgili olarak, İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü operasyonların amacının Aksa Tufanı'na yanıt olmadığını vurguladı. Asıl hedefin Filistin halkını yok etmek ve direnişi yok etmek olduğunu öne sürdü.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ateşkes girişimini desteklediklerini ifade eden Kasım, Hizbullah'ın askeri gücünün yerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in kuzeyde büyük kayıplar yaşadığını, ancak bunu halka duyurmadığını söyledi.

ABD Desteği ve Ortadoğu

Kasım, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin Gazze'deki savaşın uzamasında etkili olduğunu belirterek, "ABD'nin desteği olmasaydı, bu savaş bir ay içerisinde biterdi," dedi. Bu bağlamda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölge ülkeleri üzerindeki etkisini sorguladı.

İnsani Durum ve Savaşın Sonuçları

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, yaralandığını ve enkaza gömülü binlerce kişinin bulunduğunu aktaran Kasım, halkın sığındığı hastanelerin hedef alındığına dikkat çekti. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim'den itibaren 2 bin 83 kişi öldü.

Sonuç olarak, bölgedeki insani durumun günden güne kötüleştiği ve savaşın sonuçlarının oldukça yıkıcı olduğu mesajını veren Kasım, mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.