Hizbullah'dan İsrail Mevzilerine Füzeli Saldırı

Hizbullah, İsrail Mevzilerini Hedef Aldığını Açıkladı

Hizbullah, Lübnan’ın güney sınırı yakınında bulunan El-Merc ve Hale Verde bölgelerinde toplanan İsrail askerlerine yönelik füzeli saldırılar düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu bölgedeki İsrail mevzilerine toplamda üç kez füze atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan’ın güneyindeki Rab Selasin beldesi çevresinde, İsrail piyade birlikleri ile Hizbullah unsurları arasında çatışmaların devam ettiği ifade edildi. Öte yandan, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri’ndeki Es-Sedane ve Bereke En-Nakar bölgelerinde yer alan İsrail askerlerinin de hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürekleniyor

Hizbullah, ayrıca Lübnan sınırına yakın Kiryat Şimona bölgesinin de füzelerle saldırıya uğradığını bildirdi. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'tan bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'de Lübnan'ın güneyindeki birçok yere yoğun hava saldırıları gerçekleştirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten itibaren gerçekleştirilen bu saldırılarda 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi yaşamını yitirdi ve 10 bin 782 kişi yaralandı. Ayrıca, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti.

Yerinden Edilmeler ve Göç Dalgası

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği bildirilmektedir. Başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilen 430 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e karşılık olarak roket ve füzelerle saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Ancak, İsrail cephesinden gelen saldırılar çoğunlukla ordu üslerini hedef almakta olup, büyük hasarlar bildirilmemektedir.