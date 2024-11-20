Hizbullah, Ekim'den İtibaren 110'dan Fazla İsrail Askerini Öldürdüğünü İddia Etti

Hizbullah, Üst Düzey Askeri Kayıplarını Açıkladı

Hizbullah, Lübnan'ın işgali sürecinin başladığı Ekim ayından itibaren 110'dan fazla İsrail askerinin öldüğünü ve 1050'den fazla askerin yaralandığını duyurdu. Bu açıklama, Lübnan'daki çatışmaların daha da tırmandığı bir dönemde geldi.

İddialar ve Askeri Kaybalar

Hizbullah'ın yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna yönelik karasal saldırıların detayları paylaşıldı. Açıklamaya göre, İsrail'in karadan saldırılar sırasında 48 Merkava tankı, 9 askeri buldozer, zırhlı araç ve asker taşıyıcıları imha edildi.

Hizbullah, İsrail’in Hafya'nın Karyut bölgesi ve Safed kentindeki askeri tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. 4 ayrı olayda toplam 21 İsrail askerinin hedef alındığı bildirildi.

İsrail Ordusunun Tepkisi

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında gizlilik çerçevesinde tutulduğundan, kayıplara dair sınırlı açıklamalar yapıyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalar sonucunda, İsrail'in Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırılarda 3 bin 544 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, yalnızca 902'sinin kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Sığınmacı Durumu

Lübnan hükümetinin açıklamalarına göre, saldırılar nedeniyle 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi, bunlardan 610 binden fazlası Suriye’ye göç etti. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey kesimlerine büyük bir göç dalgası yaşanıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğü rapor edildi. Bu arka planda, İsrail'in 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik şiddetli kara saldırılarına başladığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.