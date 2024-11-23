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Hizbullah Hiyam'da İsrail Askerlerini 4. Kez Hedef Aldı

Hizbullah, Hiyam beldesinde İsrail askerlerine yönelik dördüncü saldırısını gerçekleştirdi ve bir tank imha edildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:32
Hizbullah Hiyam'da İsrail Askerlerini 4. Kez Hedef Aldı

Hizbullah'tan Hiyam'daki Saldırılar Hakkında Açıklama

Hizbullah, Lübnanın güneyinde bulunan Hiyam beldesinde, İsrail askerlerini 4. kez hedef aldığını duyurdu. Nebatiye kentine bağlı olan bu beldede sabah saatlerinden itibaren ardı ardına gerçekleşen saldırıların detayları da paylaşıldı.

İsrail Tankı Vuruldu

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hiyam beldesinin doğusunda konuşlu İsrail askerlerinin çok sayıda füze ile hedef alındığı bildirildi. Bunun yanı sıra Şema beldesinde, İsrail ordusuna ait bir Merkava tipi tankın güdümlü füze ile vurulduğu belirtilerek, tankın kullanılamaz hale geldiği ve İsrail askerlerinin ölü ve yaralılarının bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in Hiyam Beldesindeki Operasyonları

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından verilen haberlere göre, İsrail ordusu, Hiyam beldesine yönelik saldırılarını geçtiğimiz cuma gecesinden itibaren sürdürmekte ve beldenin kontrolünü ele geçirmek için kapsamlı bir askeri strateji izlemektedir. Hiyam, stratejik bir konumda bulunarak Mavi Hat olarak bilinen sınır hattına yaklaşık 5 kilometre mesafededir.

Saldırılar sonucunda, İsrail ordusunun güneyde Hiyam, orta kesimlerde Bint Cubeyl ve batıda Şema beldeleri gibi kritik noktalara yoğunlaşmaya devam ettiği gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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