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Hizbullah İHA Saldırısında Bir İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 1 İsrail askeri yaşamını yitirdi, iki Hizbullah üyesi ise İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:10
Hizbullah İHA Saldırısında Bir İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Hizbullah'ın İHA Saldırısı ve İsrail Askeri Kayıpları

Lübnan'daki Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir İsrail askeri hayatını kaybetti. Saldırının detayları ise Lübnan sınırından gerçekleştirilen 5 İHA'nın hedef alındığı yönünde.

Saldırının Ayrıntıları

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah Lübnan'dan gelen 5 İHA'nın, 3'ünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, 2'sinin ise Batı Celile bölgesini hedef aldığı belirtildi. Saldırıda bir asker yaşamını yitirirken, biri ağır 5 asker de yaralandı.

Hizbullah'ın Açıklaması

Hizbullah, saldırıyla ilgili açıklama yaparak, hedef aldıkları yerin İsrail ordusuna ait bir askeri nokta olduğunu duyurdu ve saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Çatışmaların Ardından Gelen Kayıplar

Ayrıca, Hizbullah, İsrail saldırılarında 2 üyesinin daha hayatını kaybettiğini duyurarak, 8 Ekim'den bu yana ölen üye sayısının 415'e ulaştığını ifade etti.

İsrail'in Hava Operasyonları

Diğer yandan, İsrail savaş uçakları, Beyrut semalarında alçak uçuş yaparak ses duvarını aşarak sonik patlamalar gerçekleştirdi. Bu tür eylemlerin, bu savaşın psikolojik bir yönü olarak Lübnan'da korku yaratmayı amaçladığı öne sürülüyor.

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