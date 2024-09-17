Hizbullah, İki Üyesinin Ölümünü Duyurdu

Hizbullah Üyeleri Hayatını Kaybetti

İsrail'in saldırıları neticesinde 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah saflarında yaşamını yitirenlerin sayısı 443'e ulaştı.

İki Yeni Kayıp

Lübnan'da, Hizbullah'a ait çağrı cihazlarının patlatılması ile birlikte, örgüt iki mensubunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah'ın açıklamasına göre, Hasan Ahmed Muhammed ve Yusuf Madi yaşamını yitirdi. Ancak, bu iki üyenin ölümüyle ilgili detaylar verilmedi.

Patlamaların Nedeni

Lübnan'da, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması sonucu, biri çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2.800 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, bu olayın ardından durumu açıkladı. Ancak, İsrail tarafından henüz bu konuyla ilgili bir yanıt gelmedi.

Gerginlik Devam Ediyor

İsrail-Lübnan sınırında süregelen çatışmalar doğrultusunda son günlerde gerginliğin arttığı gözlemleniyor.