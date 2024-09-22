Hizbullah ile İsrail Arasındaki Çatışmalarda Kayıplar 500'ü Aştı

Hizbullah ve İsrail Arasındaki Çatışmaların Yükselişi

Hizbullah, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda ölü sayısının 501'e çıktığını açıkladı. Son 24 saat içinde iki üyesinin daha hayatını kaybetmesi, toplam kayıpları artırdı.

Son Gelişmeler

Ölen Hizbullah mensuplarının isimleri Muhammed Hüseyin Ubeyd ve Abbas Mahmud Salih olarak bildirilirken, hâlihazırda çatışmalarda kayıpların artması durumu kaygı verici bir hal almış durumda.

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın eski "Rıdvan Gücü" komutanı Ahmed Mahmud Vehbi dahil 15 üyesinin öldüğünü duyurmuştu. Ayrıca, Lübnan'ın değişik bölgelerinde 290 hedefte fırlatılmaya hazır roket rampaları ve topçu birliklerinin bulunduğu dile getirildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi artırmakla kalmayıp, uluslararası arenada da endişelere yol açmaktadır. Sınırda yaşanan artan gerginlik, çatışmaların seyrini etkileyebilir.