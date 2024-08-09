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Hizbullah'ın Askeri Kapasitesi: İsrail ile Savaşta Stratejiler ve Güç Dağılımı

Hizbullah'ın askeri gücü ve İsrail ile olan çatışmaları üzerine detaylı bir inceleme.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:36
Hizbullah'ın Askeri Kapasitesi: İsrail ile Savaşta Stratejiler ve Güç Dağılımı

Hizbullah'ın Askeri Kapasitesi ve Kontrol Altındaki Çatışmalar

İsrail ordusunun Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, Hizbullah Hareketi’nin askeri kapasitesi yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın belirttiğine göre, örgütün 100 binden fazla savaşçısı bulunmasına rağmen, açık kaynaklar bu sayıyı 45 bin olarak öne sürüyor.

Saldırıların Arka Planı ve Bilançosu

8 Ekim 2023'ten itibaren Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen saldırılar, İsrail ile gerginliğin seyrini değiştirdi. Hizbullah, 8 Ekim 2023 ile 3 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdi. Bu süreçte, 125 askeri araç, 182 komuta merkezi, 450 teknik istihbarat teçhizatı ve birçok askeri hedef vuruldu.

Kaybedilen Askeri Personel ve İnsansız Hava Araçları

Hizbullah, 401 mensubunu kaybettiğini duyurdu. Örgüt, özellikle İsrail ordusunun insansız hava araçları ve saldırı uçakları tarafından hedef alındığını ortaya koydu. Özellikle, 8 Ocak ve 30 Temmuz tarihindeki hava saldırıları, örgütün üst düzey komandolarını hedef alarak kayıplarını artırdı.

İran Yapımı Askeri Donanım

Hizbullah'ın elinde yaklaşık 150 bin farklı türde füze bulunduğu, bunlar arasında 550 kilometre menzilli Raad, 200 kilometre menzilli Zilzal ve 10 kilometre menzilli Burkan gibi İran yapımı füzelerin olduğunu biliniyor. Bu füzeler özellikle Kuzey bölgelerine yönelik saldırılarda sıklıkla kullanılıyor.

İHA Kapasitesi ve Saldırı Stratejileri

Hizbullah, İHA teknolojisinde de önemli bir kapasiteye sahip. Shahed tipi toplamda 2 bin kilometreye kadar menzili olan insansız hava araçları ile birlikte, 150 kilogram patlayıcı taşıyabilen modeller de mevcut. Özellikle 15 Mayıs 2023’te ABD-İsrail ortak projesi olan Skylark gözetleme balonunun vurulması, örgütün İHA kapasitelerinin ne denli gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Sonuç

Hizbullah, yüz binlerce savaşçı kapasitesine sahip olduğu iddialarıyla birlikte, İran destekli askeri donanımı ile de dikkat çekiyor. İlerleyen süreçte, İsrail ile olan ilişkilerin nasıl evrileceği merak konusu.

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