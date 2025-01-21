Hizbullah'ın Batı Beka Sorumlusu Şeyh Muhammed Hammadi Suikasta Kurban Gitti

Lübnan'da Suikast Şoku

Lübnan'da Hizbullah'ın Batı Beka sorumlusunun suikasta kurban gittiği bildirildi. Şeyh Muhammed Hammadi, ülkenin güneybatısındaki Batı Beka bölgesinde bulunan Maşğara beldesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı.

Olayın Detayları

Lübnan haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamalara göre, Hammadi, evinin önünde park halindeki iki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Hammadi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre içinde hayatını kaybetti.

Bu olay, Lübnan'daki güvenlik durumunu bir kez daha gündeme getirirken, Hizbullah üzerindeki baskı ve gerilimlerin arttığını gösteriyor.