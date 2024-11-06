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Hizbullah'ın Direniş Mesajı: ABD Seçimleri Güvence Değil

Hizbullah Genel Sekreteri, Lübnan'a yönelik saldırıların durması için ABD seçim sonuçlarının güven vermediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:15
Hizbullah'ın Direniş Mesajı: ABD Seçimleri Güvence Değil

Hizbullah Genel Sekreteri'nden Açıklama

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesi konusunda ABD seçim sonuçları hakkında güvence sağlamadıklarını belirtti. Kasım, sahadaki direnişin, saldırıları durduracak tek yol olduğuna vurgu yaptı.

Hasan Nasrallah'ın Anısına Yayımlanan Mesaj

Kasım, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın suikaste uğrayışının 40. günü vesilesiyle görüntülü bir mesaj paylaştı. Söz konusu mesajda, Tel Aviv ile yürütülecek müzakereler için öncelikle İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin tam anlamıyla korunması gerektiğini ifade etti.

ABD Seçimlerinin Etkisi Yok

"Kamala Harris'in ya da Donald Trump'ın kazanmasının bizim için bir anlamı yok. Hizbullah'ın direnişi ve İsrail'e ödettiği bedel, Tel Aviv'i saldırıları durdurmaya zorlayacaktır," diyen Kasım, ayrıca bu saldırıların durması için sahada kazanmanın şart olduğunu vurguladı.

Netanyahu'nun Stratejisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'a yönelik saldırıların durması için herhangi bir tarih belirtmekten kaçındığını dile getiren Kasım, Netanyahu'nun hedeflerini "Ortadoğu'nun çehresini değiştirmek" olarak özetlediğini hatırlattı.

Hizbullah Hazır

Kasım, Hizbullah'ın, 2006'daki savaştan bu yana hazırlık içinde olduğunu, İsrail'in yayılmacı hedeflerine karşı savunma pozisyonunda olduklarını ifade etti. "On binlerce eğitimli direniş mücahidimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

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