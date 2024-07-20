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Hizbullah'ın Golan Tepeleri'ne saldırısında 2 İsrail askeri yaralandı

Lübnan Hizbullahı'nın, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralandı.İsrail...

Yayın Tarihi: 20.07.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 23:19
Hizbullah'ın Golan Tepeleri'ne saldırısında 2 İsrail askeri yaralandı

TEL AVİV (AA) - Lübnan Hizbullahı'nın, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinde Lübnan'dan bir dizi İHA'nın ateşlenmesi üzerine saldırı alarmları çaldı. İsrail'e ait hava savunma sistemleri önleyici füze ateşlemesine rağmen bazı İHA'lar işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Zaura bölgesine isabet etti.

Saldırıda yaralanan 2 İsrail askeri hastaneye kaldırıldı.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail ordusunun Safed el-Batih bölgesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Zaura bölgesine hava saldırısı düzenlendikleri belirtildi.

Hizbullah, Zaura'ya düzenlediği saldırıda, askerleri, Demir Kubbe hava savunma sistemlerini hedef aldığını ve isabet ettiğini aktardı.

Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten ibu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.

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