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Hizbullah'ın Hayfa'ya Saldırısı: Bir Milyon Kişi Etkilendi

Hizbullah'ın Hayfa'ya düzenlediği roketli saldırıda bir milyon kişi etkilendi, 5 kişi yaralandı. Saldırı, sınırın 46 kilometre derinliğindeki ilk eylem oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:09
Hizbullah'ın Hayfa'ya Saldırısı: Bir Milyon Kişi Etkilendi

Hizbullah'ın Hayfa'ya Düzenlediği Saldırı

Hizbullah'ın 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana ilk defa Hayfa kentine yönelik gerçekleştirdiği roketli saldırı, İsrail basınında büyük yankı buldu. Saldırıda 5 kişi yaralandı ve etkilenen kişi sayısının bir milyonu geçtiği bildirildi.

Roket Saldırısının Detayları

Hizbullah, gece saatlerinde Hayfa çevresine düzenlediği saldırılarda “Fadi-1” ve “Fadi-2” adlı roketleri kullandı. “Fadi-1”, 220 milimetre çapında ve 80 kilometre menzil kapasitesine sahipken, “Fadi-2” ise 302 milimetre çapında ve 105 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Kurbanlar ve Zarar

Hizbullah'ın saldırılarında ilk belirlemelere göre, Kiryat Bialik’te iki katlı bir apartmanın hedef alınması sonucu hasar meydana geldi. Ayrıca, Aşağı Celile bölgesinde yer alan Moreshet’te bir ev roketle vurularak ağır hasar gördü.

Rambam Hastanesi'nde Tedavi Süreci

Hayfa'daki en büyük tıbbi kompleks olan Rambam Hastanesi, yaralıların getirildiği önemli bir adres haline geldi. Hastane, üst katlarından ziyade yer altı otoparklarında hizmet vermeye başladı. Hastane sözcüsü David Menter, yaralılar için gerekli tüm tıbbi teknolojinin hazır olduğunu ve toplamda 2200 yatak kapasitesine sahip olduklarını açıkladı.

İsrail Ordusunun Tepkisi

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait hedefleri vurmak amacıyla Lübnan'daki bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. Geçtiğimiz günlerde Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen bir hava saldırısında 45 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah ise bu saldırıda 15 mensubunun öldüğünü bildirmişti.

Bölgesel Gerginlik ve Çatışmalar

Uluslararası toplum, her geçen gün artan çatışmalar karşısında büyük bir savaş riskinin olduğunu belirtirken, Hizbullah, gerginliklerin yalnızca İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları durdurmasıyla sona ereceğini vurgulamaktadır.

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