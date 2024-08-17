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Hizbullah'ın İHA Saldırısı: 2 İsrail Askleri Yaralı

Lübnan sınırında Hizbullah'ın gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 İsrail askeri yaralandı. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:03
Hizbullah'ın İHA Saldırısı: 2 İsrail Askleri Yaralı

Hizbullah'ın İHA Saldırısı: 2 İsrail Askleri Yaralı

Lübnan’ın güneyinden gelen roket saldırılarının ardından, İsrail’in kuzeyinde bulunan Celile bölgesinde patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) askeri bir üssü hedef aldı. Bu saldırıda biri ağır olmak üzere toplamda 2 İsrail askeri yaralandı.

Saldırı Alarmı ve Hava Savunma Tepkisi

Olay, Ayalet Hashahar bölgesinde gerçekleşirken, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalara göre, saldırı sırasında çevredeki yerleşimlerde alarm sistemleri devreye girdi. Hava savunma sistemi, yaklaşan tehditlere karşı önleyici füzelerle yanıt vererek, patlama sesleri çıkardı.

Hizbullah'ın Açıklamaları

Hizbullah, gerçekleştirdiği saldırının nedenini, İsrail'in Lübnan’ın Kefur Şimali beldesine düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak açıkladı. Ayrıca, Gazze’deki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla iki "kamikaze" İHA kullanıldığı ifade edildi.

İsrail’in Karşı Hamleleri

İsrail ordusu, sınır hattında meydana gelen çatışmalara yanıt olarak, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde hava saldırıları düzenledi. Bu operasyonlar sırasında bir metal fabrikasında 10 kişi, iki çocuk ile birlikte hayatını kaybetti.

Devam Eden Çatışmalar

Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki gerilim, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürülen çatışmalarla derinleşmiş durumda. Bölgedeki durum gerginliği korurken, güvenlik endişeleri de artıyor.

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