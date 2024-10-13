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Hizbullah'ın İHA Saldırısı: Hayfa'daki Askeri Üste Yaralananların Sayısı Artıyor

İsrail'in Hayfa bölgesinde Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısında yaralı sayısı 67'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:19
Hizbullah'ın İHA Saldırısı: Hayfa'daki Askeri Üste Yaralananların Sayısı Artıyor

Hayfa Bölgesinde Çatışma Tırmanıyor

İsrail'in Hayfa kentine bağlı güney bölgede bulunan askeri bir üs, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldı. Saldırının ardından bölgedeki yaralı sayısının 67'ye yükseldiği belirtildi.

Askeri Üste Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olay sonrasında, İsrail Savunma Bakanlığı'nın, askeri üs çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdığı ve hastanelerin yaralıları kabul etmeye hazırlandığı bildirildi. Hizbullah'tan Açıklama Gelmedi

Saldırının ardından Hizbullah tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, bu durum iki taraf arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasına neden olabilir. Uzmanlar, bu tür eylemlerin bölgedeki çatışma dinamiklerini etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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